Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sapanca Gölü’ndeki kalıntının Geç Antik Çağ’a ait olabileceği değerlendiriliyor

        Sapanca Gölü’ndeki kalıntının Geç Antik Çağ’a ait olabileceği değerlendiriliyor

        Sapanca Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle yeniden görünür hale gelen mozaikli tarihi yapıya ilişkin değerlendirme yapan Sakarya Üniversitesi'nden Doktor Görkem Işık, küçük bir şapel veya kilise olabileceğini belirterek, "Geç Antik Çağ dediğimiz 4'üncü ile 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendirebiliriz. Hem mozaiklerin yapım tekniği hem de süsleme özellikleri bu dönemi işaret ediyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 12:28 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sapanca Gölü'nde bulunmuştu! O döneme işaret ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kentte su seviyesinin düşmesiyle, Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü’nde yeniden gün yüzüne çıkan ve üzerinde mozaikler bulunan tarihi yapı ile ilgili belirsizlik sürerken, Sakarya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Görkem Işık değerlendirmelerde bulundu.

        Işık, kalıntının büyük olasılıkla Geç Antik Çağ’a (4-6’ncı yüzyıl) ait dini nitelikli bir şapel veya küçük bir kilise olduğunu söyledi.

        Gölde su çekilmesiyle önce taş temellerin, ardından bir bölümünde mozaiklerin ortaya çıktığını belirten Işık, mozaiklerin yapım tekniğinin tarihlendirme açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Geç Antik Çağ dediğimiz 4’üncü ile 6’ncı yüzyıl arasına tarihlendirebiliriz. Hem mozaiklerin yapım tekniği hem de süsleme özellikleri bu dönemi işaret ediyor” dedi.

        REKLAM

        İZNİK GÖLÜ'NDEKİ BAZİLİKA İLE BENZERLİK GÖRÜLÜYOR

        Yapının dini nitelikli olduğunun güçlü olasılık olduğunu söyleyen Işık, göl kıyısındaki konumuyla da İznik Gölü’nde ortaya çıkarılan bazilika ile benzerlik gösterdiğini kaydetti. Kalıntının neden bugün su altında kalan bir noktada inşa edildiğiyle ilgili de konuşan Işık, su seviyesinin tarihsel süreçte değiştiğini hatırlatarak, “Bu yapıların inşa edildiği dönemlerde Sapanca Gölü’nün su seviyesi daha gerideydi. Yapıyı kıyıya yakın bir noktaya yaptılar ve orada kalacağını düşündüler. Zamanla su yükseldi ve yapı su altında kaldı. Bu doğal bir süreç” dedi.

        Yerel halkın geçmişte de benzer çekilmeler yaşandığını hatırlattığını aktaran Işık, su seviyesindeki dönemsel değişimin olağan olduğunu ifade etti.

        ANA MEKAN MOZAİKLİ BÖLÜM

        Adacık üzerinde yalnızca bir odada mozaik bulunmasına ilişkin de Işık, mozaikli alanın ana ibadet bölümü olabileceğini belirterek, “Tek başına konut olma ihtimali düşük. Büyük olasılıkla küçük bir şapel, manastır parçası ya da küçük boyutlu bir kilise. Mozaikli kısım ana mekan, çevredeki odacıklar ise yan mekanlar olmalı” diye konuştu.

        Yapının yakınlardaki Bizans dönemine ait diğer yerleşimlerle, özellikle Kurtköy’deki Bizans kalesiyle bağlantılı olabileceğini de dile getirdi. Kalıntının kent için önemine de değinen Işık, “Sakarya, büyük merkezlere yakınlığı nedeniyle tarih boyunca çok büyük yerleşimlere sahne olmadı. Bu yüzden var olan az sayıdaki kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması çok değerli. Bu yapıyı da bu bakışla değerlendirmek gerekir” dedi.

        KAZILARA YAĞIŞ ENGELİ

        Adacıkta başlatılan kurtarma kazılarının durmasıyla ilgili de Işık, çalışmalara mevsimsel nedenlerle ara verildiğini belirterek, “Sonbahardayız, zemin çok ıslak. Yağmur yağdığında çalışmak imkansız hale geliyor. Bu teknik bir ara. Bahar veya yaz aylarında su seviyesi elverişli olursa kazılara devam edilir” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Geç Antik Çağ
        #Sapanca Gölü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi