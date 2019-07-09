Dünyaca ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, 53 yaşındaki oyuncu, kariyerinin daha yeni başladığı yıllarda büyük bir film yıldızı tarafından cinsel tacize maruz kaldığını açıkladı. Olayın hangi projede yaşandığını ve bu kişinin kim olduğuna dair bir açıklama da bulunmadı.

Parker, ayrıca bu konuyla ilgili herkese bir mesaj verdi. "Film sektöründeki değişimi desteklemeye kararlı olduğunu, güvenli çalışma ortamları ve sektördeki kadınlar için daha iyi bir eğitim olması gerekiyor ve dürüst olmak gerekirse o zamanlar neden daha cesur davranmadığımı bilmiyorum fakat kadınlara cesur davranması gerektiklerini hatırlatıyorum" diyerek sözlerine devam etti.