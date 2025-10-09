Habertürk
        Sarah Jessica Parker kanatlı kıyafetiyle dikkat çekti - magazin haberleri

        Sarah Jessica Parker kanatlı kıyafetiyle dikkat çekti

        Kırmızı halıda zaman zaman sıra dışı denemeleriyle tanınan Sarah Jessica Parker, bu kez kendine kanat taktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 11:15 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:15
        Kanatlandı
        Uzun zamandır kırmızı halı etkinliklerinden uzak olan Sarah Jessica Parker, halıya gösterişli bir dönüş yaptı. 60 yaşındaki 'Sex and the City' yıldızı, eşi Matthew Broderick ile New York Balesi'nin 2025 Sonbahar Moda Galası'na katıldı. Parker, yere kadar uzanan siyah kanatlara sahip, siyah-beyaz elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

        Tasarımı Iris van Herpen imzalı kıyafetin dev kanatları, Sarah Jessica Parker ile eşi Matthew Broderick'in yan yana poz vermesini zorlaştırdı.

        Matthew Broderick ile evliliğinden 25 yaşında James Wilkie adında bir oğlu, 16 yaşında Tabitha Hodge ve Marion Loretta Elwell adlarında ikiz kızları olan Parker, modayla denemeler yapma konusunda usta bir isim.

        "PİŞMAN DEĞİLİM"

        Ünlü oyuncu, yıllar içinde giydiği çılgın kıyafetlerin hiçbirinden pişman da değil. Haziran ayında verdiği bir röportajda; "Size anlatmam gereken bir sürü hata, ayıp, yanlış, yanıltıcı, hoş olmayan şey var, eminim" diyen Sarah Jessica Parker; "Hepsi birer armağandı, hepsi saçmaydı, hepsi yorucuydu, hepsi heyecan vericiydi. Hepsi sanki gerçekliğe neredeyse hiç dayanmayan bir dünyadaymışım gibiydi. Pişman olacak neyim var ki?" ifadesini kullanmıştı.

