        Haberler Gündem Güvenlik Şarampole uçan araçta 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralandı.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Kaza, Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Metrelerce aşağıya savrulan aracı gören vatandaşları ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslime edildi.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Nadire Baysal (79), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Suçlu bulundu
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
