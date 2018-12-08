Sarı yelekliler kimdir? Fransa'da olan olaylar yüzünden sarı yeleklilerin kim oldukları merak ediliyor. Peki sarı yelekliler kimdir, neden gösteri yapıyorlar?

SARI YELEKLİLER KİM?

Fransa'nın başkenti Paris'te boy gösteren protestocular, isimlerini giydikleri fosforlu sarı yeleklerden alıyor.

Geleneksel olarak Fransa'da gösteriler siyasi partilerin veya sendikaların çağrısı ve desteğiyle yürütülse de "Sarı yelekliler"in halihazırda hiçbir parti ya da sendikaya bağlı hareket etmemesi dikkati çekiyor. Bu durum, sosyal medya üzerinden organize olan "sarı yeleklilere" her siyasi görüşten ve yaştan insanın katılmasına imkan sağlıyor.

Öyle ki ülke genelinde yapılan anketler, toplumun yüzde 70'inin "sarı yelekliler"e destek verdiğine işaret ediyor.

Yoğun olarak orta gelirli kişilerden oluşan "sarı yelekliler"in hükümetle müzakereleri yürütmek için 8 kişiden oluşan bir temsil heyeti bulunuyor.

Daha adil bir gelir dağılımı talep eden eylemciler, "Macron'un elitist" olmasından ve halkın sesine kulak vermemesinden şikayetçi. Bu grup, Macron'un politikalarının işletmeleri kayırdığı ve fayda sağladığını, halkı ise göz ardı ettiğini savunuyor. "Ay sonunu zor getiren" bu kişiler için Macron’un iklim değişimiyle mücadele için başlattığı reformlar gereksiz ve anlamsız görünüyor.

NEDEN PROTESTO YAPIYORLAR?

Fransa'da 17 Kasım'da akaryakıt zamlarını protesto eden Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, Paris'in farklı noktalarında gösteri düzenlemiş, bu protestolar başka bazı ülkelere de yayılarak, hükümetin geri adım atmasını sağlamıştı. Ancak, giderek büyüyen protestolarda sular durulacak gibi görünmüyor. Polis müdahaleleri başladı. Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesi 317 kişi gözaltına alındı.

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