Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sarıalan Yaylası'nda menderesler karların erimesiyle suyla doldu

        Sarıalan Yaylası'nda menderesler karların erimesiyle suyla doldu

        Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da yer alan Sarıalan Yaylası'nda menderesler, karların erimesinin ardından suyla dolarak ayrı bir güzelliğe büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bolu kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan yaylada baharın gelmesiyle karlar erimeye başladı.

        2

        Kıvrımlı yapılarıyla bölgeye görsel güzellik katan menderesler, karların erimesiyle suyla doldu.

        3

        Mendereslerin etrafındaki düzlüklerde açan sarı ve mor renkteki çiğdemler, yayladaki doğal manzaraya ahenk kattı.

        4

        Sarıalan Yaylası'daki güzel manzara drone ile görüntülendi.

        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        #Sarıalan Yaylası
        #Bolu
        #Menderes
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!