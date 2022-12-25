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DHA

Sarıyer'de meydana gelen olay Hacıosman Mahallesi Araba Yolu Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İş ortağı oldukları öğrenilen iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Birbirine bıçak ve silahla saldıran taraflardan biri bacağından silahla vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Silahla ateş eden kişiyi gözaltına alan polis, olay yerinde inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.