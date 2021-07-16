Çilek, Bay Bay, Kalbime Dönüyorum gibi şarkılarla anılan şarkıcı Berksan'a dair her şey merak konusu. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a konuk olan Berksan hakkında merak edilenleri derledik...
BERKSAN KİMDİR?
Berksan Özer, ya da bilinen adıyla Berksan 30 Mayıs 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncudur.
iŞTE BERKSAN'IN HAYATI
Berksan müziğe ilkokul üçüncü sınıfta başladı. Babasının Berksan'ın müziğe olan ilgisini keşfetmesiyle Ankara Radyo Evi'nin açtığı bir sınavla Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'na girdi. Özgen Gürbüz yönetiminde beş yıl çocuk korosunda çalışmalarını sürdürdü. Daha sonra Tuncay Yalın'dan şan dersleri almaya devam etti. Solo olarak ilk sahne deneyimini Ankara'da Cabere adlı kulüpte gösterdi.
Birkaç yıl sonra aynı kulüpte istek üzerine yeniden sahneye çıktı. Bu sırada İstanbul'a yerleşmeye karar verdi. Solo olarak çıktığı o kulüpte Fatoş Çinkitaş'la tanıştı. Bundan iki hafta sonra Metin İlhan'la tanıştı. Albümde bulunan şarkıları hazırladığı süre içerisinde İstanbul'da büyük bir kulüpte vokal olarak çalıştı. 2003 yılı Eylül ayında şarkıcının ilk albümü olan Çilek piyasaya çıktı. 2 klip çekilen "Çilek" albümünün müzik kanallarında ve radyolarda en çok istek alan şarkıları "Çilek" ve "Unutamam" oldu.
Berksan'ın ikinci stüdyo albümü Kalbime Dönüyorum 12 Mayıs 2005'te müzikseverlerle buluştu. Albümde "Tıpış Tıpış", "Delirdin Mi? Şaşırdın Mı?", "Aşka Mahkum" adlı şarkılara klipler çekildi. Kalbime Dönüyorum, albüm ve şarkılarıyla ödüller kazanma alışkanlığı kazanmaya başladı. Albümün çıkış parçası "Tıpış Tıpış", 2005 yılında POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülünü aldı.
Berksan ilk single'ı "Öpüşelim Mi?" ile 10 Mayıs 2006'da müzik piyasasına ağırlığını koydu. 3. albümü Bay Bay, 19 Haziran 2007 tarihinde yayımlandı. İki yıl sonra 9 Şubat 2009 günü Zaaf adlı albümünü çıkarttı. Albümdeki 6 şarkı ve 4 remiks versiyonunda sözleri Berksan'a aittir. Albümün aranjörlüğünü Alper Erinç üstlenmiştir. Albümün ilk klibi "Zaaf"a çekildi.
Sony Music etiketiyle "Ben", "Yok Öyle Dünyam", "Sakin" ve "Yeni Biri" şarkılarını çıkardı.
BERKSAN ŞARKILARI
Stüdyo albümler
Çilek - Eylül 2003
Kalbime Dönüyorum - Mayıs 2005
Bay Bay - Haziran 2007
Zaaf - Şubat 2009
Su - Mayıs 2011
6 - Haziran 2016
Derleme albümler
Aşka - Mayıs 2017
Gözyaşındayım (feat. Sibel Tüzün) - Ocak 2008
Remiks albümler
Beni Seviyor (2010)
EP'ler
Oh Oh - Ekim 2013
Haberi Var mı? (feat. Hande Yener) - Eylül 2014
Single'lar
Öpüşelim mi? - Mayıs 2006
Onlar Bilmez - Mart 2015
İyi Ki Doğdun İyi Ki Varsın - Nisan 2015
Ben - Şubat 2018
Yok Öyle Dünyam - Temmuz 2018
Sakin - Ocak 2019
Yeni Biri (feat. Turaç Berkay) - Mayıs 2019
Darmaduman - Mayıs 2020
Platonik - Haziran 2021
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