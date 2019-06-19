Şarkıcı Sıla, yaş gününü kutlayan herkese sosyal medya hesabından teşekkür etti. 39 yaşına giren şarkıcı Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına; 'Her neşenin içinde az biraz hüzün vardır. Doğum günümü kutlayan, hatırımı soran herkese çok teşekkür ederim.' notunu düştü.

DEMET AKALIN: İYİ Kİ SENİ TANIDIM

Şarkıcı Demet Akalın da Sıla'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı; "İyi ki doğdun, iyi ki seni tanıdım. Yeni yaşın sana öyle sürprizler yapsın ki sen bile şok ol! Seni seviyorum. Keder sana çok yakışsa da çook uzak olsun sana be kadın" notuyla kutladı.