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        Haberler Magazin Şarkıcı Şimal, vefat etti - Şarkıcı Şimal neden vefat etti, hastalığı neydi, cenaze töreni ne zaman? - Magazin haberleri

        Şarkıcı Şimal, vefat etti

        Uzun süredir kanser tedavisi gören Şimal, 39 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 13:21 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:58
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        Şarkıcı Şimal vefat etti
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        2022'de meme kanserini yenen ancak ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal, hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.

        Şimal'in eşi Necati Arıcı, dün akşam saatlerinde; "Durumu kritik" diyerek, ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiğini duyurdu.

        Şimal'den acı haber geldi. Necati Arıcı, eşinin vefat ettiğini açıkladı.

        Necati Arıcı, Şimal'in sosyal medya hesabından; "Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, Kuşadası'nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir" açıklamasını yaptı.

        Necati Arıcı, daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak "Eşim Şimal'i son yolculuğuna uğurlamadan önce helalleşmek adına bir araya geliyoruz. Tüm dostlarımızı, yakınlarımızı ve sevenlerini, ikindi namazında Karacaahmet Mezarlığı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Şimal'in vefat haberini alan yakın arkadaşı Derya Uluğ da üzüntüsünü; "Güzel Şimal'im... Boğazım düğüm düğüm... Çok mücadele ettin, çok savaştın, çok yoruldun. Keşke böyle olmasaydı. Canım arkadaşım yattığın yer incitmesin. Dilerim ebediyette huzur bulursun Mekânın cennet olsun. Çok ama çok üzgünüm" sözleriyle ifade etti.

        Doğukan Manço; "Kuşadası’ndan çocukluk arkadaşlarıydık. Yıllar sonra beraber yayınlayamadığımız bir şarkı bile yaptık. Araya başka projeler girdi, üzerine Şimalin rahatsızlık haberi… İyileşti müjdesini aldık derken tekrar üzücü haber geldi. Yeniden kanseri yendi umudunu taşırken bugün acı haberi aldım. Mekânın cennet olsun arkadaşım. Allah, arkanda duran dağ gibi eşin ve ailene sabır versin" dedi.

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        #Şimal
        #Necati Arıcı
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