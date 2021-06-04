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Paparazzi kraliçesi olarak bilinen Fransız iş kadını, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin aleyhinde bir davada tanıkları kurcaladığı iddiasıyla sorgulanıyor.

İddiaya göre Michele Marchand, Sarkozy davasında, tanıkların ifadelerini uygunsuz bir şekilde etkilemeye ve manipüle etmeye çalıştı.

Lakabı ‘‘Mimi’’ olan iş kadını basında etkili figürlerden biri, ajans sahibi kadın daha önce tutuklanan ve serbest bırakılan Paris Match gazetecisi François de Laberre ile birlikte gözaltına alındı.

Sarkozy davasıyla ilgili gözaltı sebebi ise, Marchand ve gazeteci Labarre’nin ön ayak olduğu bir röportaj ile ilgili.

Guardian’ın aktardığı habere göre tutuklanan ikili, Lübnan- Fransız asıllı iş adamı Ziad Takieddine tarafından öne sürülen bir iddiayla ilgili röportajın yayımlanmasında etkili oldu.

İddia, Lübnan- Fransız asıllı iş adamı Ziad Takieddine tarafından yapıldı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin Libya lideri Muammer Kaddafi’den 2007 yılında cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını finanse etmek için valiz dolusu yüksek miktardaki parayı kabul etmesi suçlamasıydı.

Fransız çevrim içi araştırma dergisi Medipart, Marchand’ın ve gazetecinin gözaltına alındığını ilk duyuran yayın organı oldu. Araştırma dergisi, Sarkozy’nin davasını etkilemek için iş kadını Marchand’ı ve iddianın asıl sahibi Lübnan- Fransız asıllı Takieddine’yi yeraltı görüşmeler yapmakla suçladı.