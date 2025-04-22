Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: İki oyuncu, takımın bütün işlerini hallediyor - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: İki oyuncu, takımın bütün işlerini hallediyor

        Fenerbahçe Beko Başantrenör Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague play-off ilk maçında Paris Basketbol'u 83-78 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 23:22 Güncelleme: 22.04.2025 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İki oyuncu, takımın bütün işlerini hallediyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Paris Basketbol'u 83-78 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, aldıkları 19 hücum ribaundunun galibiyette etkili olduğunu söyledi.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, bençten gelen katkıyla ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine başladı.

        Takımda benç oyuncusu olmadığının altını çizen Jasikevicius, "Bizim takımda benç oyuncusu da yok oyuna başlayan oyuncu da yok. Hepsi eşit. O yüzden herkes katkı vermeye hazır. Maçın sonunu da başlayanlar bitiriyor." ifadelerini kullandı.

        Paris Basketbol'un iyi bir takım olduğunu, bu sezon herkesi zorladığını vurgulayan Jasikevicius, Birch ve Pierre'in takıma önemli katkı verdiğini dile getirerek "Bugün 19 hücum ribaundu aldık. Çok önemliydi bizim için. İki oyuncu, takımın bütün işlerini hallediyor." dedi.

        REKLAM

        Taraftara desteğine de değinen Litvanyalı çalıştırıcı, şunları söyledi:

        "Bu hep beklediğimiz şeyler. Böyle büyük maçlarda burası adeta yanıyor. Sesli olmaları çok iyi. Gerçek taraftarı görme şansımız oluyor. Ben koç olarak nasıl oyuncuları itiyorsam, taraftarlar da o şekilde itici güç oluyor."

        Toplantıya Jasikevicius ile birlikte katılan sarı-lacivertli basketbolcu Errick McCollum da tecrübesiyle her zaman hazır olduğunu ve takım arkadaşlarının her zaman kendisini desteklediğini aktardı.

        TIAGO SPLITTER: MAÇIN SONUCUNU BELİRLEYEN HALL VE BALDWIN OLDU

        Paris Basketbol Başantrenörü Tiago Splitter, rekabet dolu bir akşam yaşadıklarını belirtti.

        Fenerbahçe Beko'nun aldığı hücum ribauntlarının canlarını sıktığını ve bu durumun kendileri için sorun oluşturduğunu dile getiren Splitter, "Fenerbahçe'nin her pozisyonda iki oyuncusu var ve hep maçın sonucunu belirliyor. Bugün de maçın sonucunu belirleyen Hall ve Baldwin oldu." diye konuştu.

        Fenerbahçe taraftarı hakkında da konuşan Splitter, "Çok iyi taraftarları var. Takımın itici gücü. Bizim için zor ama böyle bir atmosferde rekabette olmak da çok güzel bir şey." açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kremlin: Ukrayna konusunda acele sonuç beklememelisiniz
        Kremlin: Ukrayna konusunda acele sonuç beklememelisiniz
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"