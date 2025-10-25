Sarunas Jasikevicius: Kazanmanın yolunu bulmaya çalışıyoruz

Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes'i deplasmanda 79-69 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıda fiziksel olarak iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Litvanyalı çalıştırıcı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda kazanmanın öneminden bahseden Jasikevicius, "Takımı, oyuncularımızı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Yeni oyuncularımızı takımımıza adapte etmeye çalışıyoruz. Sezonun bu bölümünde bu galibiyetten memnun olmalıyız. Fiziksel olarak iyi değildik. İlk yarıdaki performansımız iyi değildi. Önde olmayı hak etmedik. İkinci yarıda fiziksel olarak daha iyiydik. Kısa oyuncularımızı kullandığımız bölümde daha iyi bir oyun sergiledik." ifadelerini kullandı.

Fiziksel olarak daha iyi olmaları gerektiğini aktaran Sarunas Jasikevicius, "Bu konuda bugün daha iyi yaptığımız işler vardı. Melli, Tarık ve Colson iyi bir maç çıkardı. Önemli olan mantalite. 'Çirkin' bir şekilde de olsa kazanabilmek önemli. Birçok takım sezon içerisinde bunu yaşıyor. Fenerbahçe basketbolu bu değil. Biz önce bir şekilde kazanmanın yolunu bulmaya çalışıyoruz. İyi basketbol daha sonra gelecek." diye konuştu.

Wade Baldwin'in karşılaşmada çok iyi bir iş çıkardığını belirten Jasikevicius, "Özellikle duygularını çok iyi kontrol ediyor. Dördüncü çeyrekte takımı kanatlarının altına alabildiğini, kontrol edebildiğini gördüm. Takımı çok iyi yönetti. Ondan çok fazlasını alıyoruz ve daha fazlasını beklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.