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Haberler Borsa Sasa'da alınan tedbirler ne anlama geliyor? Sasa tedbir kararı nedir? - Borsa İstanbul (BIST) Haberleri
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Sasa'da alınan tedbirler ne anlama geliyor?

7 Kasım 2022'den itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbiri uygulanacak. Daha önce uygulanmaya başlanan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ise 6 aralık 2022'ye kadar uzatıldı. Perki bu tedbirler neden alındı ve ne anlama geliyor?

Sasa'da alınan tedbirler ne anlama geliyor? Sasa tedbir kararı nedir? - Borsa İstanbul (BIST) Haberleri
HABERTURK.COM

Borsa İstanbul hisselerinin gösterdiği performans ve yüksek piyasa değeriyle dikkat çeken Sasa'ya yönelik yeni tedbir açıkladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Sasa Polyester hissesinde 7 Kasım 2022'den itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbiri uygulanacak.

Bunun yanında Sasa'da halihazırda uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri de 6 Aralık 2022 tarihine (seans sonuna) kadar uzatıldı.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ

Hem son alınan hem de uzatılan tedbirler Borsa İstanbul'un 'Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi' kapsamında uygulanıyor. Söz konusu sistemle borsada işlem gören paylarda işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve yatırımcıların aşırı volatilitenin getirdiği risklerden korunmaları amaçlanıyor.

Bu sistem kapsamında şu 5 tedbir uygulanabiliyor:

  1. 1 ay süre ile birinci seviye "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri,
  2. 1 ay süre ile ikinci seviye "Brüt Takas" tedbiri,
  3. 1 ay süre ile üçüncü seviye “Emir Paketi (Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması, Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması ve Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması)” tedbiri,
  4. 1 ay süre ile dördüncü seviye “Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme” tedbiri,
  5. 1 ay süre ile beşinci seviye “Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması (İnternet Emir Yasağı)” tedbiri

Yukarıdaki tebirler arasında il sırada bulunan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" 1 aydır uygulanıyordu. Son olarak tedbirin süresi 1 ay uzatıldı.

AMAÇ DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK DEĞİL

Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade ediyor. Bu işlem türü ileride fiyat düşüşü olacağı beklentisiyle bu düşüşten faydalanmak için yapılıyor. Kredili hisse senedi alım işlemleri ile ise yatırımcılar, nakit ve takas alacağına ek olarak, hesabında bulunan hisselerin teminatı karşılığında ilave işlem yapma imkanı buluyor. Bu işlemlere kısıtlama getirilerek hissenin değerini düşürmek değil fiyat oynaklığının azaltılması amaçlanıyor.

EMİR İPTALİYLE PİYASA DENGESİ BOZULABİLİYOR

Diğer alınan tedbir olan "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ise bugün itibarıyla devreye alındı. Borsa İstanbul'da yatırımcılar normalde piyasaya gönderdikleri emirleri iptal etme, emrin miktarını azaltma ya da emrini kötüleştirme olanağına sahip. Bu imkan normalde yatırımcıya fikrini değiştirme şansı tanımak için veriliyor.

Ancak kimi zaman alttan yüklü miktarda alım veya yukarından yüklü miktarda satış emri veriliyor. Daha sonra kötü niyetli bir şekilde bu emirler bir anda çekilerek piyasanın dengesi bozulabiliyor. Bu emir iptalleri ile alıcı-satıcı dengesi bir anda bozulabiliyor. Özellikle küçük yatırımcı denge bozulduğunda panik alım-satımları yapabiliyor. Bu da fiyat oynaklığının artması ve öngörünürlüğün düşmesine yol açıyor. Borsa İstanbul oynaklığın önüne geçmek için emir iptalini belli hisselerde yasaklayabiliyor.

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