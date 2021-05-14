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Macron'dan şoke eden Ermenistan açıklaması! 0:00 / 0:00

DHA

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan Ordusu tarafından ağır yenilgiye uğratılan Ermenistan´ın Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan sınırımızı ihlal etti" iddiasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan´a destek verdi.

"AZERBAYCAN, ERMENİSTAN TOPRAĞINI İŞGAL ETTİ"

DHA'da yer alan habere göre Macron, Azerbaycan´ın Ermenistan sınır bölgelerinden 'askerlerini derhal çekmesini' talep ederek, "Azerbaycan silahlı kuvvetleri Ermenistan topraklarını işgal etti. Derhal geri çekilmeleri gerekiyor" diye yazdı.

"FRANSA, ERMENİSTAN İLE DAYANIŞMA İÇİNDE"

Ermenice başka bir paylaşımda bulunan Macron, "Ermeni halkına bir kez daha söylüyorum: Fransa dayanışma içinde ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı. Macron´un ofisinden yapılan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanı Fransa'nın Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını hatırlattı ve Azerbaycan askerlerinin Ermenistan topraklarından derhal çekilmesi gereğini vurguladı" denildi.

ERMENİSTAN´DAN 'SINIR İHLALİ' SUÇLAMASI

Öte yandan, Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ı 'topraklarına asker kaydırmakla' suçlamıştı. Ermenistan başsavcısının "toprak bütünlüğünün ihlaline" yönelik Azerbaycan´a ceza davası açtığı öne sürülmüştü.