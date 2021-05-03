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HaberlerGündem3. Sayfa"YOK ARTIK" denilen olay! Son dakika: Evin ikinci katını çaldılar
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Şaşkına çeviren olay! Ahşap evin ikinci katını çaldılar!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir ay öncesine kadar iki katlı olan sit alanı içindeki ahşap evin bir katının hırsızlar tarafından çalındığı iddia edildi. Hırsızların önce ahşap evin duvarlarını kırdığı, daha sonra ise evi ayakta tutan kalasları çaldığı öğrenildi. Ahşap evin çalınan bölümlerinin kışın yakıldığı belirtildi

Şaşkına çeviren olay! Ahşap evin ikinci katını çaldılar!
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İHA

Aydın Kuşadası'nda, eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi Anıt Sokak üzerinde bulunan iki katlı eve hırsızlar dadandı. Sit alanı ilan edilen iki katlı ahşap evin ikinci katı hırsızlar tarafından çalındı.

DUVARLARI KIRIP KALASLARI ÇALDILAR

İHA'da yer alan habere göre iddiaya göre hırsızlar evin ikinci katının duvarlarını kırdıktan sonra içinde bulunan kalasları çalarak kayıplara karıştı.

"KIŞIN EVİN KALASLARINI YAKMIŞLAR"

Anıt sokak ve Akın sokakta bulunan vatandaşlar, mahalleye hırsızların dadandığını ifade ederek, hırsızların eşyalardan sonra artık evlerine göz diktiğini belirttiler. Uzun süredir bu mahallede oturan Cengiz Yigen, "Daha önce sözlü olarak bildirdik bu evin çökeceğini söyledik. Kötü niyetli insanlar evin ikinci katını komple sökerek kışın yaktıklarını bildirdik, fakat ilgilenen olmadı.

"BİR AY ÖNCE İKİ KATLIYDI"

Görüyorsunuz bütün evler iki kat fakat bu ev bir kat kalmış. Bir ay öncesine kadar bu ev iki katlıydı fakat bir katını hırsızlar çaldı’’ dedi. Mahalle sakinleri yetkililerden yardım beklediklerini ifade ettiler.

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