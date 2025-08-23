Sassuolo: 0 - Napoli: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 1. hafta maçında geçen sezonun şampiyonu Napoli, deplasmanda Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti. Kevin De Bruyne ve Scott McTominay'in golleriyle kazanan Napoli, sezona 3 puanla başladı. 79. dakikada Ismael Kone'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Sassuolo ise haftayı puansız tamamladı.
Citta del Tricolore Stadı'ndaki karşılaşmada, Napoli 17. dakikada Scott McTominay'in kafa golüyle öne geçti.
Maçın 57. dakikasında konuk ekibin Manchester City'den transferi Kevin De Bruyne, serbest vuruştan harika bir gol atarak farkı 2'ye çıkardı.
79. dakikada Ismael Kone, rakibine sert müdahalesi sonrasında kırmızı kart görerek Sassuolo'yu 10 kişi bıraktı.
DE BRUYNE, SİFTAH YAPTI
Sezon başında Manchester City'den Napoli'ye transfer olan De Bruyne, 57. dakikada kaydettiği golle İtalyan ekibindeki ilk golünü attı.
Bu sonuçla birlikte Napoli, sezona galibiyetle başladı. Serie A'ya geri dönen Sassuolo ise lige mağlubiyetle merhaba dedi.
Ligde gelecek hafta Napoli, Cagliari'yi konuk edecek. Sassuolo ise Cremonese deplasmanında olacak.