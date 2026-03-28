'Satıcının Ölümü'ne ünlü isimler akın etti
Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman ve Kerem Arslanoğlu'nun rol aldığı 'Satıcının Ölümü'nün prömiyeri gerçekleşti. Oyunu, pek çok ünlü isim seyretti
Zorlu PSM'nin yeni prodüksiyonu 'Satıcının Ölümü', önceki akşam Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşen prömiyeriyle ilk kez seyirci karşısına çıktı.
Arthur Miller imzalı oyun, Mert Yazıcıoğlu, Merve Dizdar, İbrahim Selim, Beyza Şekerci, Engin Hepileri, Serkan Altınorak, Özge Özer, Sinan Güleryüz, Sinem Kobal, Alp Navruz, Necati Şahin, Gizem Güneş, Ayşegül Dinçkök ve Bergüzar Korel gibi isimlerin yoğun ilgi gösterdiği prömiyerini gerçekleştirdi.
Sir Rufus Norris'in yönetmenliğinde hayata geçen, Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin'i aynı sahnede buluşturan oyun, güçlü anlatımı ve çarpıcı ışık ve dekor tasarımıyla da sanatseverlerden tam not aldı. Oyun, ayakta alkışlandı.
'Satıcının Ölümü', 31 Mart, 5-6-24 Nisan, 2-8-20-21 Mayıs ve 6-7-15-16 Haziran tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde seyirciyle buluşmaya devam edecek.
Bergüzar Korel
Alp Navruz
Sinem Kobal
Sinan Güleryüz, Özge Özer
Mert Yazıcıoğlu
Serkan Altınorak
İbrahim Selim
Beyza Şekerci, Engin Hepileri
Merve Dizdar
Ayşegül Dinçkök