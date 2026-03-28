        Haberler Magazin 'Satıcının Ölümü'ne ünlü isimler akın etti

        'Satıcının Ölümü'ne ünlü isimler akın etti

        Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman ve Kerem Arslanoğlu'nun rol aldığı 'Satıcının Ölümü'nün prömiyeri gerçekleşti. Oyunu, pek çok ünlü isim seyretti

        Giriş: 28.03.2026 - 12:06
        'Satıcının Ölümü'ne ünlü isimler akın etti

        Zorlu PSM'nin yeni prodüksiyonu 'Satıcının Ölümü', önceki akşam Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşen prömiyeriyle ilk kez seyirci karşısına çıktı.

        Arthur Miller imzalı oyun, Mert Yazıcıoğlu, Merve Dizdar, İbrahim Selim, Beyza Şekerci, Engin Hepileri, Serkan Altınorak, Özge Özer, Sinan Güleryüz, Sinem Kobal, Alp Navruz, Necati Şahin, Gizem Güneş, Ayşegül Dinçkök ve Bergüzar Korel gibi isimlerin yoğun ilgi gösterdiği prömiyerini gerçekleştirdi.

        Sir Rufus Norris'in yönetmenliğinde hayata geçen, Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin'i aynı sahnede buluşturan oyun, güçlü anlatımı ve çarpıcı ışık ve dekor tasarımıyla da sanatseverlerden tam not aldı. Oyun, ayakta alkışlandı.

        'Satıcının Ölümü', 31 Mart, 5-6-24 Nisan, 2-8-20-21 Mayıs ve 6-7-15-16 Haziran tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde seyirciyle buluşmaya devam edecek.

        Bergüzar Korel

        Alp Navruz

        Sinem Kobal

        Sinan Güleryüz, Özge Özer

        Mert Yazıcıoğlu

        Serkan Altınorak

        İbrahim Selim

        Beyza Şekerci, Engin Hepileri

        Merve Dizdar

        Ayşegül Dinçkök

        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Torreira'dan transfer itirafı!
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Haftanın Kitapları
