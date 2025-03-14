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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Satır Aralarını Okumak: Augustus’un Söylevi' sergisi açıldı

        'Satır Aralarını Okumak: Augustus’un Söylevi' sergisi açıldı

        TED Üniversitesi'nden Dr. Fahri Dikkaya küratörlüğünde, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi iş birliğiyle düzenlenen "Satır Aralarını Okumak: Augustus'un Söylevi" sergisi 6 Nisan'a kadar Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 13:45 Güncelleme: 14.03.2025 - 13:45
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        'Satır Aralarını Okumak: Augustus'un Söylevi'
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        Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Anadolu Medeniyetleri Müzesi iş birliğiyle, "Satır Aralarını Okumak: Augustus’un Söylevi" sergisini ziyaretçilerle buluşturuyor. TED Üniversitesi’nden Dr. Fahri Dikkaya küratörlüğünde gerçekleşen "Satır Aralarını Okumak: Augustus’un Söylevi" sergisi, 7 Mart 2025 tarihinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde ziyarete açıldı. Ankara’nın önemli simge yapılarından biri olan Augustus Tapınağı ve Res Gestae Divi Augusti yazıtı üzerine yapılmış araştırmaların genel külliyatını ele alan sergi, 6 Nisan 2025 tarihine kadar görülebilecek.

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        Sergi, Ogier Ghiselin de Busbecq ve Antun Vrančić’in keşiflerinden itibaren Ankara’nın önemli simge yapılarından biri olan Augustus Tapınağı ve Res Gestae Divi Augusti yazıtı üzerine yapılmış araştırmaların genel külliyatını ele alıyor. Sergi, bu anıtsal metnin 16. yüzyıldan 1960’lara kadar Batı dünyasında, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde nasıl algılandığını; Avrupa entelektüel ve politik hayatında oynadığı rolü ve Res Gestae Divi Augusti’nin Avrupa kültürünün temel metinlerinden biri olma sürecini arşiv belgeleri, gravürler, arkeolojik eserler, efemera ve fotoğraflarla incelemeyi amaçlıyor.

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        Roma tarihi ve arkeolojisi alanındaki çalışmalarıyla 1902 Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Theodor Mommsen, Augustus’un başarılarını anlatan bu metni “yazıtların kraliçesi” olarak tanımlamıştır. Res Gestae Divi Augusti, Roma İmparatorluğu’nun kurucusu Augustus’un politik, askeri ve sosyal başarılarını kendi kaleminden anlattığı, Latince ve Antik Yunanca yazılmış, dünya tarihinin ilk politik propaganda metinlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

        Sergi kapsamında düzenlenen iki özel konferansla, tarih ve arkeoloji meraklılarına derinlemesine bilgiler sunuldu.

        “Osmanlı Ankarası’nda Augustus Tapınağı ve Hacı Bayram Külliyesi Üzerine”

        Prof. Dr. Özer Ergenç'in verdiği konferansta, Anadolu'nun Türkleşmesi tarihinin ilk dönemlerinden itibaren, demografik yapının nasıl şekillendiği ve dini yapıların ortak bir şekilde korunduğunu ele alındı. Osmanlı Ankarası'nda mahallelerin, din ve etnik kimlik farkı gözetmeksizin ortak bir yaşam alanına dönüşmesi aktarıldı. Hacı Bayram Külliyesi ile Augustus Tapınağı arasındaki tarihsel ilişkiye odaklanılarak, bu yapıların yüzlerce yıl boyunca nasıl bir arada var olduğu ve toplumsal yapıdaki rolleri ele alındı.

        Prof. Dr. Suna Güven tarafından verilen “Augustus ve Monumentum Ancyranum: Belleğin Anıtı” başlıklı konferansta ise yazıtın tarihsel bağlamı, Augustus’un kendi dönemindeki algı yönetimi, metnin korunması ve Ankara’daki önemine odaklanıldı. Konuşmada ayrıca, Antik Roma’nın tarih yazımı ve geleceğe yönelik kurguladığı imparatorluk anlatısının sonraki dönemlerde nasıl şekillendiği ve algılandığına dikkat çekildi.

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        #VEKAM
        #Koç Üniversitesi
        #Fahri Dikkaya
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