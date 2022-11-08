İlk örneklerine Eski Yunan edebiyatında rastlanan ve genellikle önemli bir mevkide bulunan insanları eleştirerek kendisini ifade eden satirik şiir ne demek? Satirik şiir özellikleri nelerdir? Satirik şiir hakkında merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Satirik Şiir Nedir?

Toplumun veya kişilerin beğenilmeyen yönlerini açık ya da kapalı bir şekilde eleştiren, onların gülünç yönleriyle ele alan ve şiirlere satirik şiir adı verilmektedir. Kişileri, durumları ve olayları iğneleyici bir dile konu edinen bu tür şiirlere, Divan edebiyatında hicviye, Halk edebiyatında taşlama adı da verilmektedir.

Satirik şiirlerin temelinde eleştirel ve iğneleyici bir tavır yatmaktadır. Özellikte toplum içinde önemli bir mevkide bulunan insanlar ve yöneticiler; umursamazlık, mevkilerine olan düşkünlük ve konumlarını kullanarak kendilerine çıkar sağlamak gibi noktalarda bu tür şiirlere konu olmuşlardır. Çok eski bir mazisi bulunan satirik şiirin ilk örneklerine Eski Yunan edebiyatında da rastlanmaktadır ve Özellikle ünlü filozof Diogenes’ın satirik şiirleri dikkat çekmektedir. Türk edebiyatında da eleştiri şiiri denildiğinde akla gelen ilk isim Nef’î olmaktadır. Bunlara ek olarak yaşadığı dönem içindeki toplumuna bir eleştiri ve iğneleme getirdiği Terkib-i Bent adlı eseriyle, Bağdatlı Ruhi de bu türde tanınan bir isimdir.

Her eleştirinin içinde öğretici bir yön bulunduğundan bu tür şiirleri didaktik olarak niteleyenler de olmuştur.

Satirik Şiir Özellikleri

Eleştiri şiirleri olarak tarif edilmektedir.

Satirik şiirler; toplumun ya da kişilerin kötü yönleri eleştirilir.

İğneleyici ve yergi içeren bir üslup barındırır.

Divan edebiyatındaki hicviye, Halk edebiyatındaki taşlamanın karşılığıdır.

İlk örneklerini Yunan Diogenes vermiştir.

Türk edebiyatında Nef’i’nin kaleme aldığı Siham-ı Kaza adlı eseri bu türde yazılan önemli eserlerdendir.

Satirik şiirleri ince ve keskin bir zekâ gerektirir.

Satirik şiir Örnekleri

Halk edebiyatında Kaygusuz Abdal; Divan edebiyatında Şeyhi, Nef’i; Tanzimat sonrası edebiyatta da Ziya Paşa, Şair Eşref, Neyzen Tevfik öne çıkan satirik şiir örnekleri kaleme almışlardır.