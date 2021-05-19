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HaberlerGündem3. SayfaSATIRLI DEHŞET! Son dakika... Eşiyle tartışması satırla bitti!
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Eşiyle tartışması satırla bitti!

Adıyaman'da, edinilen bilgilere göre Ali Kavalcı ile eşi Gafure Kavalcı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali Kavalcı, mutfaktan aldığı satırla eşini ağır yaraladı. Gafure Kavalcı hastaneye kaldırılırken, jandarma, olay yerinden kaçan Ali Kavalcı'nın yakalanması için çalışma başlattı

SATIRLI DEHŞET! Son dakika... Eşiyle tartışması satırla bitti!
Eşiyle tartışması satırla bitti!
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AA

Adıyaman'ın Şambayat beldesindeki Yeni Mahalle'de, edinilen bilgilere göre Ali Kavalcı ile Gafure Kavalcı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Kavalcı, eşini mutfaktan aldığı satırla yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI DURUMU CİDDİ

AA'da yer alan habere göre komşuların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı Kavalcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAÇAN KOCA HER YERDE ARANIYOR

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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