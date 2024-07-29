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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü

        ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın satışları, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azalarak 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 16:58 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:58
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        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
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        McDonald's, 2024'ün ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azaldı.

        Böylece şirketin satışlarında 2020'nin son çeyreğinden bu yana ilk kez düşüş kaydedildi.

        Söz konusu dönemde restoran zincirinin ABD satışları yüzde 0,7, "Uluslararası İşletilen Piyasalar" segmenti satışları yüzde 1,1 ve franchising haklarını stratejik ortaklara lisansladığı restoranların bulunduğu "Uluslararası Gelişmiş Lisanslı Pazarlar" segmenti satışları yüzde 1,3 düştü.

        Bilanço açıklamasında, "Orta Doğu'daki savaşın devam eden etkisi ve Çin'deki olumsuz karşılaştırılabilir satışlar, Latin Amerika ve Japonya'daki karşılaştırılabilir olumlu satışlarla dengelendi." değerlendirmesi yer aldı.

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        BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

        McDonald's'ın geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse yatay seyrederek 6,49 milyar dolar oldu. Şirketin geliri, bu dönemde 6,61 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin altında kaldı.

        McDonald's'ın net kârı ise ikinci çeyrekte yüzde 12 azalışla 2,02 milyar dolara gerileri. Şirket geçen senenin aynı döneminde 2,31 milyar dolar kâr elde etmişti.

        Geçen senenin ikinci çeyreğinde 3,15 dolar olan şirketin hisse başına kârı da 2024'ün ayını döneminde 2,80 dolara geriledi. Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 3,08 dolar olan piyasa beklentilerini karşılayamadı.

        McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, tüketicilerin harcamaları konusunda daha seçici davrandığını belirtti.

        BOYKOTLARIN HEDEFİNDE OLDU

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen McDonald's'ın finansal sonuçları, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmalardan olumsuz etkilenmişti.

        Restoran zincirinin geliri, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların şirketin satışlarını etkilemesiyle piyasa beklentilerinin altında kalırken, bu yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu'daki restoranlarını da içeren pazar grubundaki satışları gerilemişti.

        STARBUCKS YARIN AÇIKLAYACAK

        Boykotların hedefinde olan bir diğer şirket ABD'li kahve zinciri Starbucks da ikinci çeyrek mali sonuçlarını salı günü piyasa kapanışının ardından açıklayacak. bilançosunu açıkladı.

        Şirketin gelirleri ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalışla yaklaşık 8,6 milyar dolara gerilemişti.

        Şirketin geçen senenin ocak-mart döneminde 79 sent olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 68 sente indi.

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