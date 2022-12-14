Şatoda suikast planı ve atış talimi

Alman Polisi, 7 Aralık’ta bir grup imparatorluk vatandaşın operasyon düzenlemiş, aralarında eski asker, polis ve yargıcın bulunduğu 25 kişi, terör örgütü üyesi olmak ve silahlı darbe planlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Reuss Prensi XIII. Heinrich de bulunuyordu.
Yerel belediye başkanı ve yakınlardaki birçok bölge sakini arasında popüler olan Reuss Prensi XIII. Heinrich, hafta sonlarını Waidmannsheil'deki kasabasında geçirerek doğu Almanya kırsalının bu uykulu köşesine aristokrat bir hava kattı. Ama Reuss Prensi XIII. Heinrich'in burada önemli planlarının şemasını oluşturduğu ortaya çıktı.
VİLLADA SUİKAST PLANLARI
The New York Times'ın haberine göre savcılar ve istihbarat yetkilileri, Heinrich XIII'ün binalarını, bir grup aşırı sağcı ile birlikte Alman hükümetini devirmenin ve Başbakan Scholz'a suikast planlarının konuşulduğu toplantılara ev sahipliği yapıldığını söylüyor. Grubun bodrumda silah ve patlayıcı depoladığı, kulübenin altındaki eğimli ormanda bazen atış talimi yaptıkları belirlendi.
Geçen hafta Thüringen eyaletinde, Berlin'in güneyinde üç saatlik sürüş mesafesinde bulunan Waidmannsheil, savaş sonrası Almanya'nın en büyük terörle mücadele operasyonlarından birinde güvenlik güçleri tarafından basılan 150 hedeften biriydi.
Cuma gününe kadar, 11 Alman eyaletinde hücrenin 23 üyesi gözaltına alındı ve 31 kişi de soruşturuldu. Polis, silah ve askeri teçhizatın yanı sıra düşman olarak kabul edilen 18 politikacı ve gazetecinin adının yer aldığı bir ölüm listesi buldu.
'HÜKÜMET DEVRİLİRSE YERİNE PRENSİ ATAYACAKLARDI'
700 yıllık soylu bir ailenin torunu olan 71 yaşındaki Prens XIII. Heinrich, terör girişiminin elebaşı gibi görünüyor.
Savcılar, olası darbe sonrası rejimde Prens Heinrich'in devlet başkanı olarak atanmasının planlandığını da ifade etti.
Olaya yönelik geniş kapsamlı soruşturma ise sürüyor.
REICHSBÜRGER NEDİR?
Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak görenlerin sayısı iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında bulunuyor.
Üyelerinin yaklaşık yüzde 10'u şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.
VERGİ ÖDEMEYİ REDDEDİYORLAR
İmparatorluk vatandaşları, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni ve onun demokratik yapılarını tanımıyor.
Alman İmparatorluğu’nun varlığının devam ettiğini savunan bu kişiler, Almanya'nın “hala askeri işgal altında olduğuna” inanıyor.
Homojen olmayan ve içinde aşırı sağcıların da yer aldığı bu ideolojinin taraftarlarının bazıları Alman kurumlarını tanımadığı için vergi ödemeyi de reddediyor.
* Haberin görsellerinin tamamı Associated Press'ten servis edilmiştir.
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