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        Haberler Dünya Savaş, göç, doğum oranları... Ukrayna nüfusu hızla azalıyor | Dış Haberler

        Savaş, göç, doğum oranları... Ukrayna nüfusu hızla azalıyor

        Ukrayna'da Rusya ile savaşın yanı sıra insanların ülkeden göç etmesi ve doğum oranının düşmesi nedeniyle nüfusta azalma yaşanıyor. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı, doğumların 3 katı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:11
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        Ukrayna nüfusu hızla azalıyor
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        Washington Post'un (WP) haberine göre, Ukrayna nüfus bakımından küçülüyor.

        Ukrayna Adalet Bakanlığına göre, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı doğumların neredeyse 3 katı.

        Rusya-Ukrayna savaşı on binlerce sivilin ve askerin ölümüne neden olurken, en az 5 milyon kişi ülkeyi terk ederek Ukrayna dışına taşındı. Ülkede 5 milyon kişi ise halihazırda Rus işgali altında hayatını sürdürüyor.

        Azalan nüfusun, ülkenin ekonomisi, siyasi istikrarı, etnik yapısı ve gelecekte savaşma kabiliyeti üzerinde büyük etkiye sahip olabileceği değerlendiriliyor.

        Muhalefetten milletvekili Mykola Kniazhytskyi, demografik düşüşü tersine çevirmenin, "savaşı kazanmaları, adil ve istikrarlı barışa ulaşmaları, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olmaları ve ülkeyi yeniden inşa etmeleriyle eşdeğer" öneme sahip olduğunu vurguladı.

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        Ukraynalı yetkililer, savaş başladığında yaklaşık 41 milyon olan ülke nüfusunun, Rus işgali altındaki bölgeler dahil bugün 36 milyonun biraz altında olduğuna inanıldığını söylerken, bu rakamın tahmini olduğu ve gerçek nüfusun çok daha altında olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Ukrayna nüfusunun 2100'de 15 milyon olması bekleniyor

        Demografik eğilimin devam etmesi durumunda Ukrayna nüfusunun 21. yüzyılın ortalarında yaklaşık 25 milyon, 2100'de ise 15 milyon olması bekleniyor.

        Ukrayna hükümeti, doğum oranını artırmak ve göç edenlerle bağları korumak için yurt dışında olanları ülkedeki iş fırsatları hakkında bilgilendirmekten askerler ve aileleri için ücretsiz doğurganlık tedavisine kadar birçok girişim başlattı.

        Savaştan önce de Ukrayna'nın demografik verileri dünya genelinde en kötüler arasında yer alırken, ülkenin tarihsel olarak düşük doğum oranı nedeniyle bugün 20-30 yaş arası erkek sayısı nispeten az.

        Öte yandan Kiev merkezli Ekonomik Strateji Merkezi tarafından geçen hafta yayınlanan bir anket, "Ukraynalı mültecilerin yarısından azının" evlerine döneceklerini söylediğini gösterdi.

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        Ukrayna'da 2001'de kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı dünya genelinde o dönemin en düşük rakamı olan 1,1'e denk gelirken, bu oranda zamanla iyileşme görüldü ancak Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla tekrar geriledi.

        Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) Kiev'deki ofisi, Temmuz 2024'te ülkedeki doğum oranlarının 1.0'ın altına düştüğünü duyurmuştu.

        Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Mart 2024'te yaptığı açıklamada, "Görevimiz bu aileleri, bu çocukları geri döndürmek ve ayrıca Ukraynalıları mümkün olduğunca çok çocuk sahibi olmaları için motive etmektir. Böylece Ukrayna, zaferimizden sonra barışçıl geleceğinde başarılı olabilir." diye konuşmuştu.

        Şmigal, her Ukraynalı ailenin en az üç çocuk sahibi olması gerektiğini ifade etmişti.

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