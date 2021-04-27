Rusya'dan şoke eden NATO açıklaması! 0:00 / 0:00

DHA

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü toplantısında yaptığı konuşmada askeri gerilimin tırmanması konusunda ABD ve NATO’yu suçladı.

“ NATO ve ABD’nin eylemleri askeri gerilimi tırmandırdığını ifade Şoygu, Ukrayna’daki milliyetçi akımın Donbass’ta çatışmalara da neden olduğunu söyledi.

"AVRUPA BİRLİKLERİ SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

DHA'da yer alan habere göre, “NATO, Avrupa’daki birliklerini savaşa hazırlıyor" diyen Şoygu, "Askeri altyapısını modernize ederek harekat ve muharebe eğitimini arttırıyor” ifadesine yer verdi.

"BATI VE GÜNEY BİRLİKLERİ SAVAŞA HAZIR"

Şoygu, Rusya’nın Batı ve Güney askeri birliklerinin yapılan tatbikatlarla savaşa hazır olduklarını gösterdiğini iletti.

"BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILDI" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Kırım’ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırlarına konuşlandırılan Rus askeri birliklerinin belirlenen tüm hedeflere ulaştığını ifade ederek sınırlardaki tüm birliklere kalıcı konuşlanma noktalarına geri dönüş hazırlığı talimatının verildiğini açıklamıştı.