Savaşçı dizisi 106. bölümü ile FOX TV'de yayınlandı. Son bölümde; Gündüz Göktürk’e meydan okumak adına ikinci kez karşısına çıkan Mösyö, bu sürpriz hamlesiyle amacına ulaşmak iste de hiçbir şey planladığı gibi olmayacaktır… Savaşçı 107. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 106. son bölüm...

SAVAŞÇI 107. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alıyor.

SAVAŞÇI 106. SON BÖLÜM ÖZETİ

Diğer tarafta, Astsubay Bektaş Subaşı’nın, vatani görevini yapan kardeşi Alper’den aldığı şüpheli bir haber, karargahta endişeye yol açar. Kopuz Albay Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirirken Asteğmen Alper’le irtibat kesilmiş ve akıbeti belirsizliğini korumaktadır.

Bölgedeki büyük çaplı arama faaliyetlerine dahil olan Kılıç Timi, Alper’e ait bazı izler bulur. Ancak bu izler Yüzbaşı Haydar’ı önemli bir seçim yapmak zorunda bırakır. O Mehmetçik’i bulmadan asla geri dönmek istemeyen Yörük Haydar, Kılıç Timi’yle birlikte, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürümeyi göze alacaktır…