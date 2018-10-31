Savaşçı dizisi, Pazar akşamı 52. yeni bölümü ile FOX TV'de ekranlara gelecek. Kağan Bozok’un gerçek kimliğinin açığa çıkması ile örgüt için zor günler başlıyor. Ancak Karon, Haydar için bir tuzak planlıyorlar. İşte Savaşçı 52. yeni bölüm fragmanı…

SAVAŞÇI 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Karon, Haydar için bir tuzak planlıyor!

SAVAŞÇI SON BÖLÜM ÖZETİ

SAVAŞÇI’da gerilim tırmanıyor!

Albay Kopuz şüphelerinde haklı çıkmış, gittiği dağ kulübesinde General Kutalmış’ı karşısında bulmuştur. Kağan Bozok hakkında tüm gerçekleri öğrenen Kopuz Albay, General’in açıklamalarını sorgular ve askerlik hayatıyla ilgili önemli bir kararın eşiğine gelir. Ancak General’in beklenmedik hamlesi Albay Kopuz’un her şeyi anlamasını sağlayacaktır.

Bu arada Leyla ve Karon, Türk Dünyası Kurultayı’na yapacakları bombalı eylem için hazırlanırlar. Türk Dünyası’nda siyasi bir krizi hedefleyen Karon, bombalı eylemi Kağan’a yaptırmayı planlar. Eylemden son anda haberi olan Kağan ise, plan doğrultusunda bombayı patlatmak için harekete geçerken, yakaladığı bir fırsatla, olayların seyrini değiştirecektir.

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