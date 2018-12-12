Savaşçı 53. yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek. Savaşçı 52. son bölümünde; Albay Kopuz ise Karon’u etkisiz hale getirmek için yaptığı planı devreye soktu. Ancak Karon’un beklenmedik hamlesi Albay Kopuz için tam bir sürpriz oldu. Peki, Savaşçı 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

SAVAŞÇI 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kılıç Timi, Karon’un adamları tarafından ateş çemberine alınır. Çatışarak güvenli bir alana çekilmek zorunda kalan Kılıç Timi için zaman daralırken, Çiğdem Teğmen’in son anda fark ettiği bir ayrıntı olayların seyrini değiştirecektir.

Albay Kopuz ise Karon’u etkisiz hale getirmek için yaptığı planı devreye sokar. Ancak Karon’un beklenmedik hamlesi Albay Kopuz için tam bir sürpriz olacaktır.

Savaşçı 53. yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranına gelecek.

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