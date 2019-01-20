Savaşçı'nın bu akşam yayınlanması gereken 60. yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin son yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken diziler için reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

SAVAŞÇI 60. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Savaşçı dizisi 60. yeni bölümü 27 Ocak Pazar saat 20.00 Fox TV ekranlarında yayınlanacak.

SAVAŞÇI'NIN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kılıç Timi ve Türk Dünyası askerleri eğitim faaliyeti sırasında saldırıya uğramışlardır. Yüzbaşı Kağan’ın uçurumdan düşmesini son anda elini yakalayarak, engellemeye çalışan İlyas’ın gücü tükenirken, teröristler de ateş çemberini daraltırlar. Saldırının sonuçları Kutalmış Paşa, Albay Kopuz, Kılıç Timi ve Türk Dünyası’nın askerlerini derinden sarsarken, hayalini kurdukları Türk Birliği’nin de geleceğini etkileyecektir.