Savaşçı dizisi yeni sezonunu geç başladı. Uzun süredir dizinin yeni sezonunun gelip gelmeyeceği büyük bir tartışma konusu olmuş, çeşitli haberler çıkmıştı. Başrolde yer alan Berk Oktay diziden ayrıldığını açıklamış ve Yasak Elma dizisinde rol almıştı. Bu haberin ardından dizinin yeni sezonu gelmeyeceği iddia edilirken aksine hem yeni sezon geldi hem de dizinin oyuncu kadrosuna Tamer Karadağlı ve Ediz Hun katıldı. Peki Savaşçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

SAVAŞÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Savaşçı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da FOX TV'de ekrana gelecek.

10 NİSAN FOX TV YAYIN AKIŞI

SAVAŞÇI YENİ SEZON OYUNCU KADROSU

100. BÖLÜM ÖZETİ

Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir…

Bu arada Türk Özel Kuvvetleri’nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk’le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi’ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri’ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.

Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.