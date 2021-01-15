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Savaşçı yeni bölüm ne zaman? Savaşçı dizisi yeni oyuncuları kimler ve hangi oyuncular ayrıldı?

Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak? Sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Son yılların en sevilen dizileri arasında yer alan Savaşçı dizisinde gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Birçok oyuncunun ayrıldığı dizi yeni bölümleriyle ve yeni oyuncularıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki Savaşçı ne zaman başlıyor? İşte Savaşçı dizisi yeni gelen oyuncular ve diziden ayrılanlar...

Savaşçı yeni bölüm ne zaman? Savaşçı dizisi yeni oyuncuları kimler ve hangi oyuncular ayrıldı?

Savaşçı dizisinin yeni bölümleri için geri sayım başladı. Birçok oyuncunun ayrıldığı dizide yepyeni oyuncular da izleyicinin karşısına çıkacak. İşte Savaşçı dizisi ile ilgili gelişmeler...

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı ne zaman başlayacağı hakkından resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir. Dizi son olarak 99. bölümü ile Fox Tv'de ekrana gelmişti. Fakat Savaşçı dizisinin yeni bir konsept ve oyuncu kadrosu ile yeniden ekrana dönmesi için büyük bir hazırlık yapıldığı ortaya çıktı. Dizinin yeni bölümlerinde ise ilk haftalarda Sarp Levendoğlu'nun hayat verdiği Haydar Bozkurt'un ön planda olacağı öğrenildi. Dizinin yeni bölüm çekimlerinin ardından yayına alınması planlanıyor.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ OYUNCULARI KİM?

Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosuna Bektaş Subaşı karakteriyle Erkan Meriç'in katıldığı belirtiliyor. Model, sinema ve dizi film oyuncusu olan Erkan Meriç, modellikten sonra oyunculuğa başladı. Son olarak "Adını Sen Koy" isimli dizide Ömer karakterini canlandırmıştı.

Dizi için Ekin Mert Daymaz ile görüşmeler yapıldığı da basına yansımıştı. Yeni gelen bir bilgi ise Savaşçı dizisinin güçlü bir şekilde ekrana dönebileceğine yönelik önemli bir işaret verdi.

Sevcan Yaşar (Teğmen Selcen Efe)

İzmirli olan Sevcan Yaşar, eğitim hayatında Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu olarak bitirip Yeditepe Üniversitesi’nde Tiyatro eğitimi almıştır. Birçok dizide rol alan Sevcan Yaşar, Savaşçı dizisinde Teğmen olan korkusuz bir askere hayat verecek. Kılıç timinin yeni komutanı ile aşk yaşayacaktır.

Anıl Tetik (Savaş Astsubay)

Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim alan Anıl Tetik aslen motor sporları ile Survivor yarışmasında tanındı. Oyunculuk eğitimleri alan Anıl Tetik son dönemde Alemin Kralı, Kızlarım İçin ve Hayat Bazen Tatlıdır ve Tek Yürek gibi dizilerde önemli karakterlere hayat vermiştir. Savaşçı dizisinde Savaş Astsubay karakterine hayat verecek.

Tamer Karadağlı (Göktürk Albay)

Çocuklar Duymasın dizisi ile tanıdığımız Tamer Karadağlı bir askeri dizide ilk kez yer alacak. Karslı olan oyuncumuz Bilkent’te oyunculuk eğitimi almıştır. Uzun bir aradan sonra oyunculuğa Savaşçı dizisi ile tekrar adım attı. Dizide Göktürk Albay olarak korkusuz bir komutan karakterine hayat verecektir.

Ediz Hun (Gündüz Göktürk)

İstanbul doğumlu olan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ediz Hun Savaşçı dizisinde Gündüz Göktürk karakteri ile Göktürk Albay'ın babası olarak rol alacaktır.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı dizisi son olarak 27 Eylül Pazar ekrana gelen 99. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Savaşçı dizisinde Kopuz Albay emirlere itaat etmediği ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un yaşamını tehlikeye atması nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden alınırken, Kılıç Timi de istifa etti.

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan’ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.

Yörük Haydar ve Kılıç Timi’nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı’yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır.

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