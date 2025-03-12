Savcı Maradona'nın ölümüyle ilgili suçlamada bulundu

Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin davada, savcı Patricio Ferrari duruşma sırasında Maradona’nın ölüm döşeğindeki fotoğrafını göstererek sağlık ekibini sert şekilde eleştirdi.

Mahkemede konuşan Ferrari, fotoğrafı hakime göstererek, "Maradona işte böyle öldü. Eğer biri size Diego'ya ne olduğunu görmediğinizi söylüyorsa, yalan söylüyordur." ifadesini kullandı.

Maradona'nın bakım koşullarına değinen Ferrari, "Durum gayet açık. Kendi yakınınızı düşünün; günlerce bir yatakta yatan birini görseniz, bunun bir cinayet olmadığını söyleyenler yalan söylüyordur." dedi.

Savcının gösterdiği fotoğrafta, Maradona’nın karnının şiştiği ve etrafında kimsenin bulunmadığı görüldü.

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Fotoğrafı gören kızları Dalma ve Gianinna'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Efsane futbolcunun sağlık ekibinde yer alan yedi kişi, ihmal sonucu ölüme yol açmakla suçlanıyor.

Yerel basına göre, sanıklar "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanıyor ve suçlu bulundukları takdirde 8 ila 25 yıl arasında hapis cezası alabilecekleri yönde değerlendirme yapılıyor.

Maradona'nın ölümü

Ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım'da Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

*Haberin fotoğrafı Reuters tarafından servis edilmiştir