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        Haberler Gündem Güncel Savcılarla tartışan uzman çavuşa silah yasağı

        Samsun'da savcılarla tartışan uzman çavuşa silah yasağı

        Adliye çalışanları ile jandarmanın dostluk maçında tartışma çıktı. İki savcı ile tartışan bir uzman çavuş gözaltına alındı. İfadesi alınan uzman çavuş, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemede silah taşıması yasaklanarak adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 11.09.2023 - 12:45 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:47
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        Savcılarla tartışan uzman çavuşa silah yasağı
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        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde her hafta halı saha maçı yapan adliye çalışanları ile jandarma personeli arasında yaşanan gerginlik adliyede son buldu. Bir önceki hafta oynanan maçta avukat Ö.F.A. ile uzman çavuş A.D. arasında çıkan tartışma önceki gün oynanan maçta yine tırmandı.

        Enis Yıldırım'ın haberine göre ikili arasında çıkan tartışmaya maçta oynayan Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Ş.D. de karıştı. İddiaya göre savcı Ş.D., uzman çavuş A.D.’ye "Sen ne bağırıyorsun, ne el kol hareketi yapıyorsun lan" dedi. Bunun üzerine uzman çavuş A.D. "Sen kime lan diyorsun" diyerek savcının bulunduğu yere gitti. Bu sırada olaya sahada bulunan Vezirköprü Savcısı H.Ö. de müdahale etti. Uzman çavuş A.D. "Sen kime cevap veriyorsun lan" diyen savcı H.Ö.’ye, "Sen kime lan diyorsun" şeklinde karşılık verdi. Çıkan tartışmanın ardından sahayı terk eden ve uzman çavuş A.D. soyunma odasına gitti.

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        TEHDİT SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Tehdit suçundan yapılan şikayet üzerine gözaltına alınan Çekalan Jandarma Karakolu'nda görevli uzman çavuş A.D. iki savcıyı da tanımadığını, sonradan soyunma odasında kendilerinin savcı olduklarını öğrendiğini belirterek, "Soyunma odalarında kendilerinden siz değil sen dediğim için özür diledim. Ben kimseye karşı küfür etmedim. Soyunma odasında ‘Devletin savıcısı kimseye lan diyemez’ diye söylendim. Bende ‘Seninle görüşeceğiz’ diyen savcı Ş.D.’den şikayetçiyim" dedi.

        HAKİM SİLAHA EL KONULMA KARARI VERDİ

        Tehdit suçlarından hakkında soruşturma başlatılan uzman çavuş A.D. önce karakolda ardından savcılıkta ifade verdi. Tehdit suçundan tutuklama talebiyle Vezirköprü Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen A.D.’nin silahına el konulmasına ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karara verildi. Silahına el konulan uzman çavuş her hafta ikametine en yakın karakolda imza verecek.

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