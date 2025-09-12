Savrulan otomobil ölüme yol açtı!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaza sonrası savrulan otomobilin çarptığı 3 kişiden 1'i öldü, 2'si yaralandı.

AA'da yer alan habere göre V.E. idaresindeki otomobil, refüje çarparak savruldu. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçen Serpil Özkan (52), Selin Ç. (21) ve Sude B'ye (21) çarptı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Serpil Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastaneye götürülen Selin Ç. ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Sude B'nin ise tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü V.E. emniyete götürüldü.