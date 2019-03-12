Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayilerinde yerlileşme hedefini gerçekleştirmek üzere kurulan ülkenin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Kümelenmesi Derneği, bu amaçla yürüttüğü faaliyetleri bir yenisini ekledi.

Söz konusu sektörlerde yerli üretim oranının artırılması, ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması için çalışan SAHA İstanbul, savunma, havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren firmaların yönetici ve yönetici adaylarına özel tasarlanmış, uluslararası standartlarda Yöneticilik Gelişim Programı’nı (Mini MBA) hayata geçirdi.

SAHA İstanbul tarafından TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile hazırlanan Mini MBA, kümelenmenin sektör bilgisi ve tecrübesi ile TÜBİTAK TÜSSİDE’nin 40 yıllık yönetim bilimleri tecrübesini, uzman eğitmenler eşliğinde birleştiriyor.

SEKTÖRÜ İLERİ TAŞIYACAK YÖNETİCİLER

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır hazırlıkları devam eden, dünyada ve Türkiye’de savunma, havacılık ve uzay sektöründeki tüm dinamikler dikkate alınarak hazırlanan Mini MBA programının başlamasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

İleri teknolojinin kullanıldığı bu sektörlerde başarıyı yakalamak için teknik donanımın ya da insan gücünün tek başına işe yaramayacağını belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmalarının, dünyada başarılı olabilmesi için kaliteli üretim yapmanın, kaliteli insan gücüne sahip olmanın yanı sıra sektöründeki dinamikleri bilen, dünyayı takip eden, günün koşullarını doğru analiz eden, doğru ve hızlı karar alabilen, firmasıyla birlikte çalışanlarını da aynı

hedef etrafından birleştirebilen yöneticiler tarafından idare edilmesi gerek."

Haluk Bayraktar, "SAHA İstanbul olarak büyük bir titizlik

le hazırladığımız Mini MBA'da sektörümüzü ileri taşıyacak, kaynakların doğru kullanımını sağlayarak firmaların verimliliğine arttıracak vizyoner yönetici ve yönetici adaylarını ülkemize kazandırmak istiyoruz. Çünkü ileri teknoloji vizyoner yönetici gerektirir." dedi.

FİRMALARIN YETENEK VE KAPASİTELERİ DE ARTIRILACAK

Teknopark İstanbul’da 9 Kasım'a kadar sürecek programın öncelikli hedefi, "kendi zirvesine yönelmiş, değerlerinden ilham alan, bilgisi ve enerjisiyle kurumunu ve çalışanlarını harekete geçirecek lider bir yönetici olma yolunda, katılımcılara dönüştürücü bir deneyim sunmak" olarak belirlendi.

Yurt içi ve dışındaki, ulusal ve uluslararası MBA programları incelenerek, savunma, havacılık ve uzay sektöründeki firmaların hedefleri ve yöneticilerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan program ile bu sektörlerdeki firmaların yetenek ve kapasitelerinin artırılması, dolayısıyla verimliliklerin yükseltilmesine katkı sunmak amaçlanıyor.

SEKTÖR PROFESYONELLERİ TECRÜBELERİNİ PAYLAŞACAK

Dijital çağın gereksinimlerine de cevap verecek programda, yöneticilik ve liderlik becerileri değişen ve gelişen teknolojiler çerçevesinde ele alınacak.

Yereli merkeze alan yüzü evrensele dönük yönetim yaklaşımları arasında köprü kuracak program; yöneticilikten liderliğe, kurumsal yönetim, kalifikasyon, iş geliştirme, finans yönetimi, araştırma yöntemleri, teknolojik inovasyon yönetimi, dijital dönüşüm ve iş hayatına yansımaları olmak üzere 8 temadan oluşuyor.

210 saatlik programdaki dersler TÜBİTAK TÜSSİDE’nin uzman kadrosu, iş dünyasıyla temas halinde olan ülkenin önde gelen akademisyenleri ve sektöre yön veren yöneticiler tarafından verilecek.

Program sonunda başarılı katılımcılara, SAHA İstanbul ve TÜBİTAK TÜSSİDE yöneticilerinin imzalayacakları sertifika verilecek.



