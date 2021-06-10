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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Sayılar revize edildi: Hindistan'da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybında dünya rekoru!
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Sayılar revize edildi: Hindistan'da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybında dünya rekoru!

Hindistan'ın Bihar eyaletinin yetkilileri koronavirüse bağlı günlük can kaybı sayısını revize etmesinin ardından son 24 saatte 6 bin 148 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece koronavirüs kaynaklı günlük can kaybında dünya rekoru kırılmış oldu.

SON DAKİKA: Sayılar revize edildi: Hindistan'da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybında dünya rekoru!
Hindistan'da günlük can kaybında dünya rekoru!
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İHA

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın etkisiyle mücadele edilen Hindistan'da günlük vaka sayısında yeniden artış görülürken, virüse bağlı günlük can kaybında da dünya rekoru kırıldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 94 bin 52 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 29 milyon 2 bini geçtiğini açıkladı.

CAN KAYBI SAYISI REVİZE EDİLDİ

Hindistan'ın en fakir eyaletlerinden Bihar’da ise yetkililer, daha önce koronavirüse bağlı günlük can kaybının 5 bin 500'ün altında olduğunu açıklamıştı.

Biharlı yetkililer, salgının başından bu yana ilk kez veri temizleme çalışması yaparak, şu ana dek evde veya özel hastanelerde virüs nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 951 kişi daha olduğunu tespit etti. Biharlı yetkililerin yeni tespit edilen ölümleri mevcut sayıya eklemesi ile günlük can kaybı sayısı revize edildi.

Söz konusu güncellemenin ardından ülkede son 24 saatte 6 bin 148 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğinin bildirilmesi ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedilmiş oldu.

Son verilerle birlikte Hindistan’da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 359 bin 676’ya ulaştı.

Dünyada bir önceki en yüksek günlük can kaybı sayısı 12 Şubat'ta 5 bin 444 olarak ABD’de kaydedilmişti.

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