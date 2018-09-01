İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " Sayısal loto" olarak adlandırılan oyunda bu hafta 1145. çekiliş gerçekleştirilecek. Bir önceki çekilişte 6 bilen 1 kişi, 868 bin 333 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 5 bilen 60 kişi 6 bin 95 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 313 kişi 82 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 697 kişi de 12'şer lira ikramiye aldı.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklanacak. Akşam saat 21.15'te canlı yayın ile çekiliş başlamış olacak. Noter huzurunda sonuçlar canlı yayında duyurulacak.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 29 Ağustos 2018

01

02

13

28

39

46

Sayısal Loto'da bu hafta 6 bilen kişi sayısı : 1

Sayısal Loto'da bu hafta 5 bilen kişi sayısı : 60

Sayısal Loto'da bu hafta 4 bilen kişi sayısı : 3.313

Sayısal Loto'da bu hafta 3 bilen kişi sayısı : 64.697

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 868.333,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.095,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 82,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,00 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA

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