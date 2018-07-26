Sayısal Loto çekilişi dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından 1134. kez yapıldı. Sayısal Loto'da yapılan değişiklikler geçen haftadan itibaren uygulanmaya başlamıştı. Artık haftada iki kez Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'da peş peşe 4 hafta boyunca 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiyenin 5 bilenler arasında bölüştürülmesiyle ilgili kural da kaldırıldı. Dün akşam Sayısal Loto'da yine 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 5. kez devretti. İlk kez bu kadar çok devreden Sayısal Loto da ikramiye de 7 milyonu aştı. 25 Temmuz Sayısal Loto sonuçları haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 25 TEMMUZ: 1 - 9 - 16 - 19 - 26 - 46

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde beşinci kez 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 311 bin 802 lira 61 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 134'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 78 kişi 5 bin 985 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 737 kişi 74 lira 75'er kuruş, 3 bilen 87 bin 50 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 1 milyon 808 bin 985 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 159 bin 112 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 648 bin 381 lira 93 kuruş kamuya aktarılacak.

6 Bilen Kişi Sayısı 5. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 7.311.802,61 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 78 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.985,60 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 4.737 Kişi Başına Düşen İkramiye 74,75 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 87.050 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,35 TL

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