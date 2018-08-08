Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapıldı ve rekor ikramiyenin sahibi bulup bulmadığı belli oldu. Sayısal Loto çekilişleri haftada 2 kez yapılıyor ve büyük ikramiye 6 bilen çıkana kadar devrediyor. Bu yüzden Sayısal Loto'da büyük ikramiye rekor seviyeye geldi. Sayısal Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 8 AĞUSTOS: 6 - 12 - 18 - 42 - 43 - 46

Milli Piyango İdaresi tarafıdan Çarşamba ve Cumartesi günler gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi saat 21.40'ta www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK!

İşte Milli Piyango İdaresi'nden yapılan Sayısal Loto'nun haftada iki gün çekileceğine dair açıklama:

"Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru...

Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."

SAYISAL LOTO'NUN BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 4 AĞUSTOS

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 04 Ağustos 2018 tarihli 1137. hafta çekilişinde şanslı numaralar 13 - 21 - 24 - 30 - 45 - 46 olarak belirlendi. Bu çekilişte 6 bilen çıkmayınca 8. devir gerçekleşmişti. Böylelikle büyük ikramiye olan 13 milyon 28 bin 228 lira 8 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak çekilişe devretti.

Öte yandan, 5 bilen 151 kişi 6 bin 372 lira 35'er kuruş, 4 bilen 9 bin 674 kişi 74 lira 85'er kuruş, 3 bilen 184 bin 798 kişi ise 11 lira 05'er kuruş ikramiye kazandı.

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