Güverte Film, bu yıl ikincisini düzenleyeceği zengin içerikli konferans serisi Beyond24 İstanbul ile yine teknoloji, iletişim, medya, eğlence gibi film dünyasıyla ilişkili alanlardan uzmanları buluşturacak. Sinemanın ihtiyaç duyduğu motivasyon ve kaynağa ulaşmasını hedefleyen etkinliğe 2 - 3 Mart tarihlerinde, önceki yıl olduğu gibi yine Kadir Has Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Beyond24 İstanbul bu yıl da konferanslar, atölyeler, ustalık sınıfları ve panellerden oluşan birçok etkinliğe sahne olacak. Onur Saylak, Ercan Kesal, Can Evrenol, Oğuz Anbarlı, İlker Canikligil ile Netflix ve BluTV yöneticilerinin konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğin 'Kariyer Alanı' bölümünde potansiyel işbirlikleri ve çalışma olanaklarına imkan sağlanacak.

İlk yılında Yavuz Turgul, Tony Gatlif, Engin Alkan, Hazal Kaya, Onur Ünlü gibi tanınmış isimlerin bilgi ve tecrübelerini paylaştığı, 1000 Volt, BluTV, Orion, Başka Sinema, 70*100, Contentine, Beyoğlu Sineması gibi şirketlerin 'Kariyer Alanı'nı doldurduğu Beyond24 İstanbul'a dair detaylı bilgiye www.beyond24istanbul.com adresinden ulaşabilirsiniz.