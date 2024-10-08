Sazlıkta vahşet! Öldürüp parçaladılar

Adana'da tarla kenarındaki sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu.

DHA'da yer alan habere göre Ceyhan Devlet Hastanesi yakınlarındaki bağlantı yolu kenarında öğle saatlerinde traktörle tarlada çalışan bir çiftçi, sazlıkta ceset olduğunu fark edip, durumu yetkililere bildirdi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanmış cesedin 50-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.