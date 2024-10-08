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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sazlıkta vahşet! Öldürüp parçaladılar | Son dakika haberleri

        Sazlıkta vahşet! Öldürüp parçaladılar

        Adana'da bir sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu. Kan donduran vahşette cansız bedenin 50-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 17:05 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:05
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        Sazlıkta vahşet! Öldürüp parçaladılar
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        Adana'da tarla kenarındaki sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu.

        DHA'da yer alan habere göre Ceyhan Devlet Hastanesi yakınlarındaki bağlantı yolu kenarında öğle saatlerinde traktörle tarlada çalışan bir çiftçi, sazlıkta ceset olduğunu fark edip, durumu yetkililere bildirdi.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanmış cesedin 50-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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