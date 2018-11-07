Spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda Schalke'ye 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.
CİDDİ BEDELLER ÖDETTİ (HAKAN ÜNSAL)
Hem çok istekli olmak, hem de hatasız oynama mecburiyeti vardı. Fakat ne yazık ki, takımın en güvenilir adamı en olmayacak işi yaparak daha maçın başında zaten zedelenmiş güven ve morali bitirdi. Muslera’nın son 2 haftada üst üste yaptığı bariz hatalar Galatasaray’a ciddi bedeller ödetti.
Galatasaray için zor ve kötü bir dönem ama en kötüsü daha gelmedi. Yaşanan puan kayıpları, sakatlar, cezalılar, bireysel hatalar, fikstür ve deplasman sorunu Galatasaray için senaryoyu daha kötü hale getirecek ve bu süreçten nasıl çıkılacağını kimse bilmiyor.
Bu denli problemli bir dönemde ne hoca etkisi, ne de taraftar gücü toparlanmayı sağlayamaz. Çare devre arası transferleri ve hem mental, hem de fizik olarak yenilenen oyuncuların geri dönüşü...
KORKAK FUTBOLCU (LEVENT TÜZEMEN)
Onyekuru'nun Göztepe'ye attığı gol için, "Akıllı bir vuruş" demiştim. Ama o günden beri Onyekuru ortada yok. Onyekuru kaleci Nübel'le karşı karşıya kaldığında topa ayağını soksaydı İskoç hakem pozisyonun yerine göre "Faul-Penaltı-Kırmızı kart" üçgeninde bir karar verecekti. Eğer bir futbolcu topa ayağını sokmuyorsa o benim için korkak futbolcudur.
Eren'in yokluğunda Fatih Terim'in 4-6-0 modelinde Sinan'ı kullanması belki zorunluluktu. Ancak Rodrigues- Sinan-Onyekuru üçlüsünün haftalardır "Bal yapmayan" verimsiz görüntüleri Almanya'da da sahne aldı. Özellikle Rodrigues'in ezber vuruşlarla kaçırdığı goller kabak tadı vermeye başladı.
Galatasaray skoru eşitleyecek 4 pozisyon yakaladı. Onyekuru kaleye bakmadan yaptığı vuruşla golü kaçırdı, karşı karşıya kaldı, topa ayağını sokmadı. Rodrigues aşırma vuruşla atması geren golü gelişigüzel "Ezber vuruş" yüzünden kaçırdı.
Bu golleri atamazsan Devler Ligi seviyesinde tutunamazsın.. Sonuç; Galatasaray 56 milyon Euro değerinde, Schalke takımı ise 150 milyon Euro.. Bu büyük fark iki takım arasındaki oyuncu kalitesini gösteriyor.
DURUM DÜŞÜNDÜRÜCÜ (GÜRCAN BİLGİÇ)
Alman teknik adam maçı kazanmak adına bir fikir ve oyun seti üretmişken, Galatasaray'ın böyle bir görevlendirmenin içine girmemesi düşündürücü. Oyuncu veya diziliş değiştirip, hamle yaptı Fatih Terim ama, ne ikili bir oyunu vardı sahada, ne de rakibi kilitleyecek bölge savunması.
Mazeretli gelip, derbi olaylarını konu yapıp, Ceza Kurulu'na gönderilen oyuncular üstünden Süper Lig'i yaşayan mesajlar vardı maçtan önce.
Beraberliğin "Devam" demek olduğunu söylediler ama çaresiz kaldılar sahada. Kısacası, Fatih Hoca'nın da, yöneticilerin de şikayet dolu sözleri vardı ancak sahada oyun aklı olan, farklı oynamaya çalışan veya "Yeneceğim" mesajı veren bir takımları yoktu. Aynı atakları seyredip, penaltı noktasını korumadılar. Schalke, Galatasaray'dan daha iyi değil, ama "akıl, akıldan" üstün.
BASİT HATALARI AFFETMEZ (EVREN TURHAN)
Deplasmanda ilk yarıda 3 net pozisyon var. Bunları atacaksın. Ndiaye ilk yarıda tutuk ve etkisiz oynadı. Pozisyon var ama gol yok, golcün yok... 2. yarıda Linnes çıktı Ömer Bayram girdi. Top Galatasaray'da ataklar Galatasaray'dan. Ama gol yine Schalke'den. Çıkarken kaybedilen top ve çok basit bir gol daha ve skor 2-0 oldu. Şampiyonlar Ligi'nde rakipler basit hataları affetmez.
Rodrigues'deki düşüş devam ediyor. Sözleşmeyi uzattığı günden sonra bir daha eski performansını göremedik. Çabuk yoruluyor ve net goller kaçırıyor. Ndiaye her geçen gün düşüşte. Galatasaray'ın bu sonuçla bir üst tura çıkma şansı mucizelere kaldı..
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