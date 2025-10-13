ELEKTRONİK GİRİŞ-ÇIKIŞ SİSTEMİ KİMLERİ KAPSIYOR?

AB’nin dış sınırlarındaki kontrollerin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı planlayan sistem, AB üyesi ülkelere kısa süreli seyahat eden, AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital kayda alacak.

Sistem, yalnızca AB üyesi ülke veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmayan yolcular için geçerli olacak.​​​​​​​