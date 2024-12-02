Sean 'Diddy' Combs'a yeni taciz davası: Beni 17'nci kattan sarkıttı

10 MİLYON DOLAR TAZMİNAT İSTEDİ

Bryana Bongolan, Diddy'nin onu bir masa da dahil olmak üzere bazı veranda mobilyalarına çarptığını ve balkondan sarkıttığını iddia ederek 10 milyon dolar tazminat istedi.

Cezaevinde tutuklu bulunan Diddy'nin hukuk ekibi iddiaları reddederek, eninde sonunda iddiaların asılsız olduğunun kanıtlanacağını belirtti.