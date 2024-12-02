Sean 'Diddy' Combs'a yeni taciz davası: Beni 17'nci kattan sarkıttı
Seks ticareti yapmakla suçlanan ve hakkında birden fazla cinsel saldırı suçlaması olan rapçi Diddy'ye bir taciz davası daha açıldı. Dava sahibi, ünlü şarkıcının kendisini 17'nci kattan aşağı sarkıttığını iddia etti
Seks ticareti, şantaj ve fuhuş amacıyla ulaşım sağlama suçlamalarıyla tutuklu bulunan rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs, yeni bir suçlamayla karşı karşıya. Bryana 'Bana' Bongolan, kendisini 17'nci kattaki balkonun kenarından sarkıttığını iddia ettiği Diddy'ye taciz davası açtı.
Bongolan, bu hafta başında Los Angeles Yüksek Mahkemesin'de, cinsel şiddet ve alıkoyma iddialarıyla Diddy'yi dava etti.
Bryana Bongolan, Diddy'yi Eylül 2016'da kız arkadaşı Cassie Ventura'nın dairesinde, kendisini balkonun kenarından sarkıtmakla suçladı.
Mahkeme belgelerine göre Bryana Bongolan, Diddy'nin kız arkadaşı Cassie'nin evinde kalıyordu ve gece geç saatte rap şarkıcısı eve geldiğinde kendisini elle taciz etti.
Bryana Bongolan, direnmeye çalıştığını, ama Diddy'nin onu balkona götürdüğünü söyledi.
10 MİLYON DOLAR TAZMİNAT İSTEDİ
Bryana Bongolan, Diddy'nin onu bir masa da dahil olmak üzere bazı veranda mobilyalarına çarptığını ve balkondan sarkıttığını iddia ederek 10 milyon dolar tazminat istedi.
Cezaevinde tutuklu bulunan Diddy'nin hukuk ekibi iddiaları reddederek, eninde sonunda iddiaların asılsız olduğunun kanıtlanacağını belirtti.
"İDDİALAR ASILSIZ" SAVUNMASI
Avukatlar, "Combs'un gerçeklere ve yargı sürecinin adilliğine sarsılmaz bir inancı var. Mahkemede gerçek gün yüzüne çıkacak ve Combs'a yönelik iddiaların asılsız olduğu görülecek" dedi.
Dördüncü kez kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen Diddy, 5 Mayıs 2025'te mahkemeye çıkacak.