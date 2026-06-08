Sean Penn bir daha asla ödül törenine katılmayacağını açıkladı

En son rol aldığı 'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Sean Penn, mart ayında gerçekleşen 2026 Oscar Ödülleri törenine ödülünü almak üzere katılmamıştı. Görünen o ki Penn, bundan sonra hiçbir ödül töreninde yer almayacak.

"BENDE SOSYAL RAHATSIZLIK YARATIYOR"

65 yaşındaki Amerikalı oyuncu, şu sıralar devam eden 2026 Tribeca Film Festivali'nde verdiği röportajda, Oscar törenine katılmama kararını açıkladı ve gelecekte başka hiçbir ödül törenine katılmayı planlamadığını söyledi.

"Bu sadece bir ödül töreni değil" diyen Penn, ödül törenlerinin kendisi ve çok fazla insan için "sosyal rahatsızlık" anlamına geldiğini belirtti.

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"Bu durum, grubun bir partiye gitmesi ve birinin aralarına katılması gibi oluyordu" diyen Penn, "Artık ömür boyu kararlıyım; sekizden fazla kişiden oluşan bir grupla hiçbir yere gitmeyeceğim" ifadesini kullandı.

Oyuncu, bu etkinliklerin kendisine "kişi başına sadece 15 dakika" tanıdığını, bunun da kaygısını tetiklediğini ve korku uyandırdığını sözlerine ekledi.

"Oscar törenine iki kez gittiğimde de kazandığım için rahatlamıştım" diyen Penn, daha önce, 2008 yapımı 'Milk' ve 2003 yapımı 'Mystic River' filmlerindeki performanslarıyla iki kez 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanmıştı.

Penn ayrıca, 'Savaş Üstüne Savaş' filmindeki rol arkadaşlarına bu yıl Oscar törenine katılmamanın ruh sağlığı için daha iyi olacağını söylediğini ve bunun yerine devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya desteğini göstermek için ülkeye gittiğini belirtti.

Sean Penn, Oscar heykelciklerinden birini Zelenski'ye hediye etmişti

"TELEVİZYONDAN İZLEMEK HARİKAYDI"

Töreni uzaktan izlemenin kendisi için büyük bir keyif olduğunu belirten Penn, "Oscar Ödülleri'nin tadını ilk kez gerçekten çıkardım. Harikaydı" dedi.

Ayrıca bu yılın başlarında ödül törenlerine katılmayı bırakma kararı aldığını söyleyen oyuncu, "Artık bunu yapamayacağımı biliyordum. Bu yıl Oscar'dan önce Altın Küre Ödülleri'ne gittim; daha önce hiç gitmemiştim. Orada 'Bunu yapamam' diye karar verdim" ifadesini kullandı.

Oscar töreni yerine Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmeyi tercih eden Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmişti. Ukrayna Demiryolları CEO'su Oleksandr Pertsovskyi, aktörün Amerika'ya eli boş dönmesini istemediği için ona kendi yaptığı bir Oscar ödülünü hediye etmişti. Pertsovskyi, eserin devam eden savaşta Ruslar tarafından hasar gören bir tren parçası kullanılarak yapıldığı için ona 'Demir Oscar' adını vermişti.

EV YAPIMI OSCAR ÖDÜLÜ ALDI

Pertsovskyi, Penn'e ödülünü verirken, "Oscar'ı kaçırdınız. Üstelik sonuncusunu başkana verdiniz. Bu yüzden bunu biz yaptık. Buraya bizim için çok özel olan bazı kelimeler yazdık. Altın değil, ama çok gerçek ve kalbimizin derinliklerinden geliyor. Bizim için önemli" ifadesini kullanmıştı.

Ev yapımı Oscar madalyasının arkasında şu yazı yer alıyordu: Bu çelik bir zamanlar milyonlarca insanı savaştan uzaklaştırdı. Sonra bir Rus füzesi geldi. Biz onu eritip silah yapmadık. Bunu size duyduğumuz minnettarlığa dönüştürdük. Yeteneğiniz için. Ukrayna'nın yanında durma cesaretiniz için.

Ukrayna'nın güçlü bir savunucusu olan Penn, Rusya ülkeyi işgal ettiğinde Zelenski hakkında bir belgesel çekmek için de dahil olmak üzere ülkeyi birkaç kez ziyaret etmişti.