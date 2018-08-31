Seattle Sounders - Kansas City Wizards maçı rakamları

ABD MLS maçında Seattle Sounders ile Kansas City Wizards, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:00. 38 puanlı Seattle Sounders 11. sırada bulunuyor, Kansas City Wizards 45 puana sahip ve 5. sırada. Seattle Sounders son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kansas City Wizards, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 546. İddaa'da Seattle Sounders kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Kansas City Wizards kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Seattle Sounders son haftadaki Colorado Rapids müsabasında 3-0 kazandı.

Kansas City Wizards, Salt Lake karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Seattle Sounders, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Seattle Sounders, kendi sahasında 20 gol attı, 11 gol yedi.

Kansas City Wizards ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kansas City Wizards, 18 gol atarken 16 gol yedi.

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