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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY | Son dakika haberler: 12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni! - Tokat haberi

        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!

        Tokat'ın Turhal ilçesinde, 12 yaşındaki Dursun Efe Andıç'ı öldüren ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan 21 yaşındaki Umut Göçgen ifadesinde, "Cips ve kola aldık. Bisikletle gezmeye çıktık.  Küfürlü konuştuğu için uyardım. Bana da küfür edince tartıştık. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 27.10.2023 - 08:28
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        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
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        Tokat'ta olay, 23 Ekim günü Turhal ilçesinde meydana geldi. Gürsel Mahallesi'nde annesi Aslıhan Güneş ile birlikte yaşayan, Şehit Dursun Yöntem Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrenci Dursun Efe Andıç (12), okuldan eve geldikten sonra bisiklet sürmek için dışarı çıktı.

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        OĞLUNU ARADI ULAŞAMADI

        DHA'da yer alan habere göre Turhal Devlet Hastanesi'nde işçi olarak çalışan ve eşinden boşanan Aslıhan Güneş, akşam eve geldiğinde oğlunu göremeyince cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı.

        KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        Oğluna ulaşamayan Güneş, Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri ilçede arama çalışması başlattı. Çalışmalarda, dün Dursun Efe Andıç´ın bisikleti bulundu.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Dursun Efe Andıç'ın, Umut Göçgen ile birlikte olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Umut Göçgen sorgusunda, Andıç ile tartıştıktan sonra öldürdüğünü itiraf ederek, cesedini bisikletten yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Arapbağları mevkiinde ağaçlık alanda olduğunu söyledi.

        4 YERİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRMÜŞ

        Polis ekipleri, Göçgen´in tarif ettiği yerden Andıç´ın cansız bedenini buldu. Yapılan ilk incelemelerde 4 yerinden bıçaklanarak, öldürüldüğü belirlenen Dursun Efe Andıç'ın cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KÜÇÜK ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ

        Otopsisi tamamlanan Andıç´ın cenazesi dün gece saatlerinde ailesine teslim edildi. Andıç, bugün Turhal´da kılınan cenaze namazının ardından Tokat´a bulunan Erenler Mezarlığı´nda toprağa verildi.

        "KÜREDİNCE TARTIŞTIK ÖLDÜRDÜM"

        Umut Göçgen´in ifadesinde, "Cips ve kola aldık. Bisikletle gezmeye çıktık. Küfürlü konuştuğu için uyardım. Bana da küfredince tartıştık. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

        2 gündür kayıptı! Efe 12 yaşındaydı! Bıçaklanarak öldürüldü!
        2 gündür kayıptı! Efe 12 yaşındaydı! Bıçaklanarak öldürüldü! Haberi Görüntüle
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