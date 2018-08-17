Seattle Sounders - Los Angeles Galaxy maçı heyecanı

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Seattle Sounders, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Los Angeles Galaxy takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:00. 32 puanlı Seattle Sounders 12. sırada bulunuyor, Los Angeles Galaxy 37 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Seattle Sounders, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Los Angeles Galaxy son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 447 kodlu maçı oynayanlar; Seattle Sounders galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Los Angeles Galaxy galibiyet oranı 4.60. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Seattle Sounders son hafta oynanan Colorado Rapids maçında 3-0 kazandı.

Los Angeles Galaxy, FC Dallas karşılaşmaında 5-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Seattle Sounders, 15 gol attı ve 11 gol yedi.

Los Angeles Galaxy ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Los Angeles Galaxy, 20 gol atarken 19 gol yedi.

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