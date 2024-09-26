Şebnem Bozoklu: Tebrikler Galatasaray'ım
Türk futbol tarihinde bir ilke imza atan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ilk Türk takımı olmayı başardı. Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu da sosyal medya üzerinden takımı tebrik ederek bu tarihi başarıyı kutladı
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinci Tur rövanş maçında Galatasaray Petrol Ofisi ile Slavia Prag karşı karşıya geldi.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Slavia Prag'ı 2 - 2'nin rövanşında deplasmanda 2 - 1 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı. Sarı - kırmızılı ekip, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ilk kadın Türk takımı oldu.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın tarihi başarısını, oyuncu Şebnem Bozoklu, sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla kutladı.