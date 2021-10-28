Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Z.'nin yaşadığı dairede ölü bulundu.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Z., polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Z., bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Z.'nin ‘gasp ve cinsel istismar’ olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Z.'nin eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

OTOPSİ SONUCU BELLİ OLDU

Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin’in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı